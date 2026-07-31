Эксперт перечислил ранние симптомы рака легкого

Потеря веса, быстрая утомляемость, многодневная температура и частые бронхиты могут свидетельствовать о начальной стадии рака легкого. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы с раком легкого, отмечаемого 1 августа, сообщил ТАСС доцент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Сергей Солодников.

Рак легкого представляет собой злокачественную опухоль, развивающуюся из клеток слизистой оболочки бронхов и альвеол. По словам ученого, среди всех онкозаболеваний он занимает первое место по смертности и второе по распространенности в мире. Ежегодно в России диагностируют около 60 тыс. новых случаев, 80% из них приходятся на мужчин.

"На I стадии человек чувствует себя вполне здоровым. Единственные признаки, которые могут появиться, - это немотивированная слабость, быстрая утомляемость и беспричинная потеря веса. Иногда беспокоит длительная температура на уровне 37-38 градусов, которая не сбивается обычными средствами, а также частые, затяжные бронхиты и пневмонии, которые плохо поддаются лечению", - сказал Солодников.

Эти симптомы так тщательно маскируются под обычную усталость или простуду, что большинство пациентов не связывают их с возможным онкозаболеванием. На II стадии к ним добавляются длительный кашель и потеря аппетита. На следующем этапе опухоль выходит за пределы легкого, из-за чего у пациента может появиться першение в горле, начинаются рези в груди и кровохаркание.

"Иногда возникают охриплость голоса или свистящее дыхание из-за сдавления бронха. Когда развиваются отдаленные метастазы, симптомы становятся максимально выраженными: мучительный кашель с кровью, сильные головные боли и неврологические нарушения при метастазах в мозг, патологические переломы конечностей или желтуха при поражении печени", - добавил эксперт.

Он напомнил, что существует два основных типа этого заболевания: немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого. Первый встречается чаще всего - в 85% случаев, - и растет медленнее и дольше. Мелкоклеточный рак, наоборот, встречается реже, но именно он считается самой агрессивной формой, которая часто обнаруживается на последних стадиях.

Регулярное обследование

Ежегодная флюорография помогает контролировать состояние легких. Однако она часто пропускает небольшие новообразования, особенно в начальных стадиях.

"Именно поэтому людей из групп повышенного риска направляют на более точное исследование. "Золотым стандартом" для раннего скрининга считается низкодозная компьютерная томография (НДКТ) грудной клетки. Этот метод позволяет увидеть опухоли размером от 1,5 до 2 мм, создавая детализированное 3D-изображение легких, которое недоступно при обычном рентгене", - пояснил Солодников.

Такое исследование обычно проводят в рамках диспансеризации для людей в возрасте от 55 лет с большим стажем курения, а также для пациентов с отягощенной наследственностью или хроническими болезнями легких. Ученый также указал на важность профилактики - отказа от курения, контроля чистоты воздуха на работе и дома, физической активности, здорового питания, а также регулярной диспансеризации и своевременного лечения заболеваний легких.