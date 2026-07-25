В ДР Конго выросло число умерших от Эболы

Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 1 309. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ.

Число заболевших Эболой составляет 2 973. Показатель смертности - 44,0%.

В больницах и изоляторах находятся 766 человек с подозрением на Эболу. Показатель отслеживания контактов с инфицированными Эболой составляет 73,9%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури. Лихорадкой затронуты пять провинций ДР Конго.