Подмосковье продолжают оснащать современным медицинским оборудованием

В Московской области продолжается оснащение медорганизаций современным оборудованием. Среди них техника для проведения малоинвазивных операций — видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы и другая медицинская техника. С начала года клиники региона получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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«Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения», — сообщил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

Оборудование направили в больницы Солнечногорска, Королева, Шатуры, Каширы, Серпухова, Щелково и других муниципалитетов. Техника закуплена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».