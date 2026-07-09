Минздрав разрешил направлять онкобольных к психологу

В структуре онкологических больниц России появятся кабинеты медико-психологического консультирования, куда смогут направлять взрослых пациентов, следует из приказа Минздрава.

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Как сообщает РИА Новости, документ утверждает правила организации помощи.

Психолог будет вести консультации по вопросам, связанным с заболеванием, помогать в стрессовой ситуации и работе с комплаентным поведением.

Также специалисты займутся оказанием первичной специализированной помощи при нарушениях адаптации, суицидальном и самоповреждающем поведении.

Для этого в онкологических диспансерах наряду с действующими кабинетами онколога, радиотерапевта, терапевта, эндокринолога и паллиативной помощи откроется кабинет медико-психологического консультирования.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что российские учёные разработали препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы.