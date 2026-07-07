Минздрав составит перечень БАД с доказанным положительным эффектом

В России появится перечень официально признанных БАД с доказанным действием. Это следует из проекта постановления Правительства "Об особенностях регулирования применения биологически активных добавок к пище и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации", которое подготовил и анонсировал Минздрав.

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С сентября прошлого года в России действует порядок, по которому врачи имеют право официально назначать пациентам БАД в дополнение к основному лечению, причем эти назначения должны вноситься в медицинскую карту больного. Тогда же в Минздраве пояснили, что со временем появится "белый список" добавок с доказанным положительным действием.

Правительство уже утвердило критерии качества и безопасности для добавок, а нынешний документ определил требования к БАД, которые будут проходить отбор на включение в официальный перечень, и особенности их применения. Важный момент — для каждого препарата будут определены показания, в соответствии с которыми БАД будет назначаться конкретному пациенту.

Формировать перечни будет межведомственная комиссия Минздрава России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС и Росздравнадзора.