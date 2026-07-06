Зарегистрирован препарат против спинальной мышечной атрофии в таблетках

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) рисдиплам в форме таблеток, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя — компании Roche.

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«Roche объявляет о регистрации министерством здравоохранения РФ новой лекарственной формы препарата рисдиплам (торговое наименование "Эврисди"). Теперь терапия доступна в виде таблеток, стабильных при комнатной температуре, что расширяет возможности применения препарата у пациентов со СМА», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в России это первая и единственная таблетированная форма препарата против СМА. Таблетированная форма в дозировке 5 мг эквивалентна 6,6 мл раствора для приема внутрь (в концентрации 0,75 мг/мл). Данная форма предназначена для лечения взрослых и детей в возрасте от двух лет с массой тела 20 кг и более.

«Препарат рисдиплам, который применяется в домашних условиях, является единственной неинвазивной медикаментозной патогенетической терапией для пациентов со СМА», — подчеркнули в пресс-службе.

Одобрение основано на данных исследования биоэквивалентности, оценивающего таблетированную форму рисдиплама в дозировке 5 мг, которую можно проглотить целиком или растворить в воде. Результаты, представленные на четвертом Международном научном конгрессе СМА Европа в 2024 году, показали, что таблетированная форма и оригинальный раствор для приема внутрь обеспечивают биоэквивалентность рисдиплама. Это означает, что пациенты, принимающие таблетки, могут ожидать того же уровня эффективности и профиля безопасности, что и при приеме раствора, пояснили в Roche.