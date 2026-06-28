Эпидемиолог рассказал, чем опасен мелиоидоз

Эпидемиолог Роман Меркулов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», чем опасен мелиоидоз. Это болезнь, которая может затронуть разные органы в теле. Чаще ею болеют люди старше 45 лет, а ещё те, у кого есть другие проблемы со здоровьем — например, сахарный диабет или болезни лёгких, печени, почек.

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«Эффективной вакцины против мелиоидоза не разработано. При посещении эндемичных стран необходимо соблюдать меры профилактики мелиоидоза. Избегайте контакта с почвой: не ходите босиком, используйте закрытую обувь, отдыхайте на шезлонгах или коврике, царапины и мозоли обязательно закрывайте пластырем», — сказал врач.

К симптомам мелиоидоза относятся высокая температура, боль в мышцах и в груди, кашель, при котором отходит мокрота с гноем и иногда с кровью, расстройство стула (диарея), а также появление гнойников (абсцессов) в разных частях тела.