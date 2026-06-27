Эпидемиолог призвал не отдыхать за границей из-за вирусов

Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска. Такое мнение РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В частности, он указал на опасность вирусов Эбола в Африке и Марбург в Азии. Кроме того, негативно сказаться на здоровье может «влажная температура где-то в субтропиках».

«Летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье. Лучше всего отдыхать в России», — резюмировал Онищенко.

Ранее Онищенко предупредил соотечественников о страшных отпускных болезнях. По его словам, из стран Юго-Восточной Азии можно вернуться с холерой, гепатитами и всей группой кишечных инфекций.