В ЛНР утвердили программу модернизации медицины

Программа модернизации первичного медицинского звена на сумму в 13 млрд рублей утверждена в ЛНР. Об этом сообщил в "Максе" глава региона Леонид Пасечник.

"Утверждена новая программа модернизации первичного звена с финансированием в 13 млрд рублей", - написал Пасечник.

Он уточнил, что до 2030 года власти приведут в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых - уже в этом году.

Всего с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена, построено 26 современных ФАПов. В больницы поступило 15 тыс. единиц необходимого оборудования.

Пасечник также поздравил работников медицинской сферы с профессиональным праздником.

Слова искренней признательности медикам выразил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в регионе трудится более 6 тыс. медработников.