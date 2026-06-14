Назван средний возраст донора в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России рассказали о среднем возрасте донора в нашей стране.

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«По данным 2025 года, средний возраст донора в России - 38 лет. Самый молодой донор в РФ - 18 лет», - сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

Кстати, именно сегодня – 14 июня – отмечается Всемирный день донора крови. При этом ежегодно звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи из Медицинского университета Южной Каролины разработали терапию на основе модифицированных стволовых клеток, которая помогла обратить развитие диабета первого типа у мышей.