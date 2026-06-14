Психиатр объяснил, когда обычный страх превращается в расстройство

Врач-психиатр рассказал РИА Новости, что боязнь змей, пауков или высоты — это норма. У каждого есть физиологическая тревожность, и она помогает избегать опасности.

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По его словам, тревога — это защитная реакция организма, которая помогает жить. Однако если фобия становится чрезмерной и мешает повседневной деятельности, пора принимать меры. Когда обостряется невротический фон, страх усиливается.

В качестве примера навязчивых состояний врач привел ипохондриков. У них на фоне тревоги из-за мнимых болезней возникают психосоматические реакции: начинает что-то болеть, кружится голова, отказывают ноги.

При этом реальных заболеваний врачи не находят. Специалист советует обращаться за помощью, если фобия начинает влиять на физиологическое состояние.