Ортопед назвал скрытые признаки проблем с тазобедренным суставом

Боли в неожиданных областях могут указывать на проблемы с тазобедренным суставом. Об этом сообщил в беседе с «Чемпионатом» травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин.

Специалист перечислил ключевые симптомы, на которые стоит обратить внимание:

боль — в паховой области, ягодице, сбоку или по передней поверхности бедра. Нередко отдаёт в колено;

стартовая боль — дискомфорт при первых шагах после длительного сидения или лежания, который затем ослабевает;

ограничение подвижности — трудности с отведением ноги в сторону, надеванием носков или обуви;

хромота — появление так называемой «утиной» походки из-за слабости отводящих мышц бедра;

уменьшение длины ноги — на поздних стадиях артроза может наблюдаться укорочение конечности на больной стороне;

хруст и щелчки — слышны или ощущаются при движении в суставе;

атрофия мышц — уменьшение объёма мышц бедра и ягодицы на больной стороне из-за снижения нагрузки;

нарушение повседневной активности — становится трудно подниматься по лестнице, садиться и вставать с низкого стула или из машины.

При появлении этих симптомов врач рекомендует не откладывать визит к специалисту.

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