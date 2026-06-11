Медики спасли беременную пациентку

Медики Владивостокской клинической больницы № 1 спасли женщину, которая находится на 20-й неделе беременности. Пациентка попала в больницу в тяжелом состоянии с сильной болью в животе и высокой температурой, сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

Врачи диагностировали флегмонозный аппендицит. Это тяжелая форма воспаления аппендикса, характеризующееся гнойными проявлениями на его стенках. Если не провести немедленное хирургическое вмешательство, это может привести к разрыву аппендикса и последующему перитониту.

Перед медиками стояла сложная задача - сохранить здоровье как матери, так и будущего ребенка. Операция была выполнена с помощью малоинвазивного лапароскопического метода через небольшие проколы. В ходе вмешательства врачи удалили воспаленный аппендикс и провели тщательную санацию брюшной полости.

Операция прошла успешно. После нее медики постоянно следили за состоянием пациентки и плода. Благодаря своевременным мерам опасность была устранена, а самочувствие матери и ребенка осталось стабильным.

Сейчас женщина завершает курс лечения и в ближайшие дни сможет покинуть больницу.