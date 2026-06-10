Офтальмолог объяснил, когда мушки перед глазами грозят слепотой

Появление мушек перед глазами является безобидным явлением, но в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Дмитрий Сагоненко.

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Если мушки возникли давно и заметны преимущественно на светлом фоне (снег, небо, белая стена), они обычно не опасны и являются проявлением деструкции стекловидного тела — естественного изменения геля, заполняющего глазное яблоко.

Мушки представляют реальную угрозу, если они появились внезапно — после поднятия тяжестей, удара по голове, прыжков. Это может свидетельствовать о разрыве или отслойке сетчатки (внутренней оболочке глаза, которая отвечает за восприятие изображения, своего рода «матрица фотоаппарата»).

Особенно опасна ситуация, когда появление мушек сопровождается искрами, вспышками света, чувством «пелены» или «шторки» перед глазом.