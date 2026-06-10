Профессор назвал неочевидные признаки болезней печени

Печень называют «молчаливым органом» — она долго терпит, не ноет и не болит, даже когда разрушается. Однако проблемы всё же выдают себя, пусть и неочевидными знаками. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

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Коварство в том, что в ткани печени нет болевых рецепторов — болит не сам орган, а его капсула при растяжении. Поэтому на ранних стадиях симптомы часто неспецифичны и маскируются под усталость или лёгкое отравление.

К субъективным признакам профессор отнёс слабость, быструю утомляемость, раздражительность и нарушение сна (сонливость днём и бессонницу ночью). Также должны насторожить снижение аппетита, тошнота по утрам, горечь во рту, непереносимость жирной пищи, чувство тяжести в правом подреберье и мучительный кожный зуд, усиливающийся ночью. Ещё один тревожный сигнал — моча цвета тёмного пива или крепкого чая, причём при взбалтывании пена тоже окрашивается в жёлтый цвет (этим она отличается от тёмной мочи при обезвоживании).

Среди объективных признаков, которые перечислил врач, — желтуха (пожелтение склер — самый ранний признак), сосудистые «звёздочки» на коже, «печёночные ладони» (симметричное покраснение), увеличение печени и селезёнки, а также скопление жидкости в животе (асцит). Может появиться сладковатый «печёночный» запах изо рта — запах сырой печени или переспелых фруктов.

Лабораторно о проблемах сигнализируют повышенные ферменты АЛТ и АСТ, а также появление билирубина в моче (в норме его там нет).