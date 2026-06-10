Минздрав утвердил стандарт медпомощи при «синдроме оборотня»

Минздрав РФ разработал стандарт оказания медицинской помощи при локальной волосатости определенных участков тела (гипертрихозе), туда входит посещение косметолога и эпиляция. Это следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

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В рамках диагностики заболевания предусматривается осмотр врача-косметолога и эндокринолога, а также биопсия определенного участка кожи. Для лечения предусматривается проведение депиляции или эпиляции.

Медицинская помощь при этом заболевании оказывается амбулаторно, а средняя продолжительность лечения составляет 365 дней, уточняется в документе.

Гипертрихоз, который также называют "синдромом оборотня" - это избыточный рост волос, в том числе и на тех участках тела, где оволосения быть не должно. Болезнь может оказаться симптомом какого-то онкологического заболевания, являться следствием черепно-мозговых травм, мозговых сосудистых расстройств, эндокринных и нервных заболеваний.