Перечислены ведущие к инфаркту скрытые факторы риска

Врач общей практики Энси Гнанадев назвал незаметные проблемы со здоровьем, ведущие к развитию сердечно-сосудистых патологий. Скрытые факторы риска, которые могут спровоцировать инфаркт, он раскрыл изданию The Times of India.

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Первым таким фактором Гнанадев назвал высокое артериальное давление, которое человек долгое время может не замечать. Без лечения гипертония постепенно разрушает сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности.

Также, по словам врача, практически никак не сказывается на самочувствии повышенный уровень холестерина или сахара в крови. При этом оба состояния опасны для сердца.

«Избыток глюкозы в крови со временем повреждает сосуды и нервы», — предупредил специалист.

Кроме того, доктор посоветовал следить за частотой пульса. По его словам, у большинства людей этот показатель составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Если он выходит за эти пределы, это может указывать на сердечно-сосудистые заболевания, требующие серьезного лечения.

Ранее врач-кардиолог Мехман Мамедов предупредил о симптомах, появляющихся за несколько дней до инсульта или инфаркта. По его словам, основным предвестником инфаркта является ощущение в груди, которое может распространяться на левую руку, плечо, шею или челюсть.