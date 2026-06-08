Эксперт предупредил о необычных симптомах аллергии летом

Такие аллергены, как пыльца деревьев и трав, споры грибов и пылевой клещ, летом могут вызвать вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила ТАСС преподаватель Института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующий лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.

"В случае пищевой аллергии, например, или перекрестной аллергии с аэрозольными аллергенами (пыльца деревьев и трав, споры грибов, пылевой клещ) могут быть расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта", - сказала она.

Ученый подчеркнула, что во всех случаях, если человек видит связь появления различных симптомов, включая насморк, чихание, слезотечение, кожный зуд и другие виды недомогания, с весенне-летним периодом или установленными сезонными аллергенами нужно обращаться к врачу. Для посещения подходят такие специалисты, как аллерголог-иммунолог, для более точных диагностики и обследования и соответствующих назначений.

Тыринова также обратила внимание на то, что экспресс-тестов, чтоб выявить аллергию, нет.