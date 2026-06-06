Заразившегося Эболой в Конго врача выписали из клиники

Гражданин США, заразившийся вирусом Эбола во время работы в Демократической Республике Конго, завершил курс лечения в Германии и выписан из больницы. Как сообщила пресс-служба берлинской клиники «Шарите», 39-летний врач-американец вместе с семьей покинул медицинское учреждение в хорошем состоянии здоровья спустя примерно две недели после госпитализации. Пациент был доставлен в Берлин 20 мая специальным медицинским бортом, предназначенным для транспортировки больных с особо опасными и высокозаразными инфекциями, из Уганды, куда он первоначально прибыл из зоны вспышки.

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По данным клиники, уже в течение первой недели интенсивной терапии симптомы заболевания, вызванного вирусом Эбола, стали заметно ослабевать, а затем исчезли полностью. Решающим фактором для выписки стали результаты ежедневных лабораторных тестов: начиная с 30 мая все они показывали стойкий отрицательный результат, что свидетельствует о полном выздоровлении и отсутствии опасности для окружающих. После заключительного комплексного обследования, подтвердившего, что опасный патоген более не циркулирует в организме, было принято решение о выписке. Мужчина и его семья покинули клинику, как уточняется в сообщении, «в хорошем состоянии здоровья».

Особого внимания заслуживает тот факт, что у американского врача был диагностирован вирус Бундибуджио — один из редких видов вируса Эбола, который, хотя и относится к тому же семейству Filoviridae, может иметь некоторые отличия в клиническом течении и летальности по сравнению с более известным штаммом Заир-Эбола. Тем не менее, берлинские медики справились с задачей. Пятеро членов семьи пациента, которые также прибыли в Германию вместе с ним, находились в «Шарите» на карантинном наблюдении. Несмотря на то, что у них не было зафиксировано никаких симптомов заболевания, врачи сочли необходимым изолировать их на тот же инкубационный период, чтобы исключить возможность позднего проявления инфекции и предотвратить потенциальное распространение вируса. Все они также чувствуют себя хорошо и были выписаны.