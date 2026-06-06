В Приморье медики удалили опухоль весом семь килограммов

В Приморском онкологическом диспансере медики успешно удалили опухоль весом семь килограммов у 51-летней пациентки, сообщает Max-канал минздрава региона.

Женщина на протяжении семи лет не обращала внимания на увеличение живота, списывая это на генетическую предрасположенность к полноте. Однако когда начались кровотечения, она обратилась за медицинской помощью.

В ходе обследования специалисты обнаружили доброкачественное новообразование диаметром 50 сантиметров, которое сдавливало внутренние органы.

Операция по удалению опухоли длилась около двух с половиной часов и прошла успешно. В настоящее время женщина восстанавливается и готовится к выписке.