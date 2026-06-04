Минздрав изменил стандарт лечения панических атак

Министерство здравоохранения РФ обновило стандарт лечения панических атак, теперь в частности добавлена возможность направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ и проходить светотерапию. Это следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Помимо этого, врач может направить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. В качестве терапии останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция.

В новый стандарт добавится "воздействие излучением видимого диапазона" - светотерапия.

Такой метод лечения обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства, которое появляется из-за уменьшения длительности дня и солнечного света зимой. Светотерапия помогает восстановить "биологические часы".