Специалист объяснил, почему вейпы вреднее сигарет

Многие люди стали зависимы не от никотина в вейпах, а от других химических веществ, сказал НСН Валерий Корнеев.

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день никто не может разъяснить, какие именно химические вещества содержатся в вейпах.

«Когда началась эпидемия вейпов, было представлено якобы экспертное мнение, что эти электронные сигареты станут заменой обычным сигаретам. Вейпы должны были снимать проблему табакокурения. Еще 10 лет назад, помню, идея вейпа заключалась в том, чтобы бросить курить сигареты. Очень быстро ситуация изменилась. Помимо никотина в вейпах содержится огромное количество других химических веществ, из-за чего люди получили зависимость уже не от никотина, а от огромного спектра других веществ. Никто даже не может точно сказать, что именно содержится в этих вейпах. Единственное решение — полный запрет на только продажи, но и оборота», — сказал собеседник НСН.

Развитие цифровых технологий и рост маркетплейсов сделали онлайн‑торговлю привычной частью повседневности. Вместе с тем обострилась проблема бесконтрольной продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Благодаря агрессивному цифровому продвижению такие товары становятся легкодоступными для несовершеннолетних, что создаёт серьёзные угрозы: страдает здоровье подрастающего поколения, в том числе репродуктивное здоровье девушек, нарушается физическое развитие детей и подростков, а в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на демографии страны. Родительские и женские организации призывают государство ввести чёткие и действенные ограничения на дистанционную продажу вредных продуктов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о поддержке требования женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком.