Специалист ответил, что способно изменить российскую медицину

Технологический предприниматель Юрий Гизатуллин заявил, что сильный врач с ИИ всегда «обыграет» сильного врача без ИИ. В этом заключается главный вызов для медицины на ближайшие годы, рассказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что сейчас в медицинских организациях внедряется ИИ-решение, анализирующее медкарту больного за несколько секунд. У алгоритмов есть сразу три направления. Это медицинские нейросети, обученные на массивах литературы и клинических историй, проекте в анализе КТ и МРТ, а также платформы персонализированной медицины и digital health.

«Главный тренд — переход от точечных сервисов к платформенным решениям. Отдельная нейросеть, которая "умеет читать снимок", уже не интересна: ценность создается там, где ИИ связывает диагностику, историю пациента и протоколы лечения в единую логику. Россия в этом смысле только в начале пути, но у нас есть шанс "перепрыгнуть" отдельные этапы и сразу строить платформенно — как когда-то это произошло с финтехом и ритейлом», — считает предприниматель.

По его словам ИИ все равно никогда не сможет заменить врача, но он способен забрать у него всю рутинную работу. Это заполнение документов, первичный анализ изображений, сортировку данных, типовые рекомендации, и выписки.