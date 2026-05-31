Эксперт объяснил, почему не стоит хранить лекарства на кухне

Провизор аптеки «Столички» Инна Щёкина объяснила в разговоре с «Чемпионатом», почему важно соблюдать температурный режим хранения лекарств. По её словам, молекулы лекарственных веществ обладают разной стабильностью. При нагревании выше 25°C или охлаждении ниже 15°C их структура может нарушаться.

«Если в инструкции не указано иное, лекарства хранят при комнатной температуре — обычно это 15-25°C. Но что это значит на практике? Шкаф в спальне или прихожей подойдёт. А вот кухонный шкаф над плитой или подоконник непригодны, поскольку там температура постоянно меняется», — сказала эксперт.

Щёкина подчеркнула, что неправильное хранение сводит на нет усилия врачей и затраты на лечение, ведь активное вещество может потерять свои свойства или даже стать токсичным.