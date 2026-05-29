В России хотят вернуть участковых врачей
Врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой считает, что в России пора возродить институт участковых врачей. Об этом эксперт рассказал в эфире радио Sputnik. Врач отметил, что этот институт очень хорошо зарекомендовал себя в советское время, а до конца система так и не была разрушена. Поэтому сейчас самое время ее полностью возродить.
«Мы не можем запретить людям работать на 2-3 работах. Поэтому самое правильное – это создать оптимальные условия для того, чтобы доктору было хорошо работать. Если ему хорошо работать в госструктурах, он не будет уходить в частную сферу. Естественно, тогда этот самый участковый доктор будет вести детей, потом детей этих детей, еще и внуков этих детей. Это действительно прекрасная система», – уверен Дмитрий Молодой.
Он предлагает сначала провести тестирование системы участковых врачей в Москве, а затем распространить ее на всю страну. Это необходимо, чтобы исключить всякого рода шероховатости в дальнейшем.
«Я надеюсь, что получится. У Москвы всегда есть какие-то возможности такие экспериментальные штуки запускать первыми. Если получится, то Питер – следующий. А дальше – вся Россия», – резюмировал Дмитрий Молодой.