Названо число сохраненных беременностей благодаря психологическому консультированию

Психологическое консультирование позволило сохранить 46,5 тыс. беременностей в 2025 году в России, этот показатель выше, чем в 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Отмечу, что наш опыт, который мы реализуем, и то психологическое консультирование, которое сегодня осуществляется, в прошлом году позволило сохранить 46,5 тыс. беременностей», — сказала Голикова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики.

Вице-премьер добавила, что показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2024 годом.