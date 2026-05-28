Определены причины сухости во рту у здоровых людей

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, почему у здоровых людей может возникать сухость во рту, или ксеростомия. Причины этого состояния она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Главной причиной сухости во рту Уланкина назвала избыток кофеина в меню. По ее словам, кофе и крепкий чай обладают мягким диуретическим эффектом: ускоряют выведение жидкости из организма через почки, что временно уменьшает общий объем воды в тканях.

«При употреблении кофе, крепкого чая, скудном питьевом режиме и обезвоживании слюнные железы снижают продукцию слюны. Этот механизм временный: стоит выпить воды, и выработка слюны возвращается к норме», — объяснила врач.

Сухость во рту также может возникать из-за того, что человек дышит во сне через рот или во время отопительного сезона спит в комнате с сухим воздухом. Врач заверила, что в этом случае проблему смогут решить увлажнитель воздуха и дыхание носом.

Уланкина добавила, что спровоцировать сухость во рту также могут антигистаминные средства, диуретики и некоторые антидепрессанты. Это ожидаемая фармакологическая реакция, а не самостоятельное заболевание. Отмена или замена препарата под контролем врача устраняет неприятное ощущение без дополнительного лечения, отметила доктор.

