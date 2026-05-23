Угандийский врач перечислил симптомы лихорадки Эбола

Угандийский врач Элайджа Кииза, который имеет непосредственный опыт лечения пациентов, инфицированных вирусом Бундибугио, вызывающим лихорадку Эбола, рассказал РИА Новости об основных проявлениях опасного заболевания.

По словам собеседника агентства, болезнь сопровождается целым рядом симптомов, среди которых головокружение, интенсивные головные боли, болевые ощущения в суставах, высокая температура, диарея, приступы тошноты, покраснение глаз, а также кровотечения. Медик отметил, что скорость проявления этих симптомов варьируется в зависимости от состояния здоровья пациента.

В частности, у людей пожилого возраста с ослабленной иммунной системой, а также у больных сахарным диабетом признаки заболевания возникают значительно быстрее. У детей же инкубационный период может занимать порядка полутора недель.

Кроме того, Кииза предостерег, что клиническую картину лихорадки Эбола легко перепутать с симптомами малярии, что может затруднить своевременную и правильную диагностику.

Ранее сообщалось, что в Конго от лихорадки Эбола погибло больше 150 человек.