Перечислены самые опасные регионы для аллергиков

В 2026 году пыление деревьев в России началось раньше обычного из-за аномально теплой зимы. В центральных регионах старт сезона зафиксирован в марте, а в южных субъектах активность аллергенов проявилась еще раньше. В воздухе уже отмечается наличие пыльцы ольхи и лещины, за которыми последует пик цветения березы.

«В воздухе уже фиксируется пыльца ольхи и лещины, а следом ожидается пик по березе — одному из самых агрессивных аллергенов, от которой москвичи весной уезжают в вынужденные путешествия — например, в Мурманск», — рассказал директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин "Известиям".

Для жителей Москвы, Подмосковья и Поволжья весна остается самым сложным периодом из-за высокой концентрации березы, плотной застройки и загрязнения воздуха. В Сибири и на Урале цветение проходит резко и интенсивно в мае–июне. На Северо-Западе высокая влажность несколько снижает концентрацию пыльцы, однако в сухую погоду также возможны всплески.

Южные регионы, такие как Краснодарский край и Ставрополье, сталкиваются с основной угрозой летом и в начале осени. С июля по сентябрь там наступает пик активности амброзии — одного из мощнейших природных аллергенов. Пыльца этого растения способна вызывать сильную реакцию даже при минимальной концентрации в воздухе.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее рассказала о том, что будет, если употреблять бургеры из фастфуда в ежедневном режиме.