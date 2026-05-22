В России начали делать лекарство от рака

В подмосковном Подольске на предприятии компании «Петровакс фарм» начался выпуск иммуноонкологического препарата «Арейма». В текущем году будет выпущено 6 тысяч упаковок лекарства, сообщает ТАСС.

В церемонии запуска производства принял участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Объем инвестиций проект составил более 2 млрд рублей. В то же время, использование этого препарата снизит на 7,5 млрд рублей затраты здравоохранения на альтернативные ингибиторы PD-1/PD-L1.

«Мы уже начали регистрационные процессы в двух странах - это Казахстан и Азербайджан. Но это первые ласточки. Наши планы довольно широкие», - отметил президент компании Михаил Цыферов.

То есть, в перспективе препарат планируется экспортировать. Пока же выпуск будет зависеть от потребностей рынка, а в это году предприятие выпустит 6 тысяч упаковок.

«Арейма» содержит камрелизумаб для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Это моноклональное антитело, которое активирует противоопухолевый иммунный ответ за счет реактивации Т-лимфоцитов. Проект локализации препарата был запущен в 2021 году. Это единственное за пять лет инновационное запатентованное противоопухолевое средство, производство полного цикла которого стартовало в России.