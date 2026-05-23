В ДРК от Эболы умерли три волонтера Красного Креста

Три волонтера регионального отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) умерли в Демократической Республике Конго (ДРК), заразившись вирусом лихорадки Эбола. Их работа не была связана со вспышкой заболевания, сообщила организация.

"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца глубоко опечалена смертью трех волонтеров из Красного Креста в Демократической Республики Конго", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Отмечается, что волонтеры могли заразиться 27 марта, когда извлекали тела погибших в рамках гуманитарной миссии, никак не связанной с Эболой. На тот момент общественность и специалисты еще не знали о вспышке заболевания, таким образом волонтеры стали одними из первых известных жертв вспышки смертельной лихорадки.

Власти ДРК и Уганды объявили 15 мая о начале на национальной территории вспышки лихорадки Эбола. Она вызвана вирусом Эбола-Бундибугио, который впервые был выявлен осенью 2007 года на территории Уганды.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в рамках нынешней вспышки зафиксировано 177 смертей и еще около 750 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола.