После какого возраста резко увеличивается риск деменции

Вероятность развития деменции существенно повышается после достижения 65 летнего возраста.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

По её словам, до 60 лет первичная деменция встречается нечасто, но после 65 лет её диагностируют уже в 15% случаев.

«Каждые пять лет риск удваивается, – уточнила специалист. – В возрасте 85-90 лет от этой болезни страдают около 50% человек».

Заболевание развивается постепенно, пояснила она, и близкие не всегда вовремя замечают первые признаки, принимая их за естественные проявления старения.

Среди симптомов – не только проблемы с памятью, но и внезапные изменения характера: например, вспыльчивость или, напротив, апатичность. По мере прогрессирования болезни человек теряет самостоятельность и на тяжёлой стадии нуждается в паллиативном уходе.