Врач объяснил, чем опасна новая вспышка вируса Эболы

Врач-терапевт Дмитрий Демидик объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», чем опасна новая вспышка вируса Эболы. По словам врача, самое серьёзное в том, что её вызвал штамм Бундибугио, против которого нет лицензированных вакцин или специфических препаратов.

«Все существующие моноклональные антитела и вакцины разработаны только для более известного штамма Заир. Врачи могут предложить только поддерживающую терапию, например, восполнение жидкости и борьбу с давлением, но не могут воздействовать на сам вирус. Именно это делает нынешнюю вспышку особенно опасной», — предупредил эксперт.

Кроме того, вирус Эболы опасен сама по себе. Он убивает от 50% до 90% заболевших в зависимости от вспышки и конкретного штамма.

