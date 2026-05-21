Минздрав РФ обновил стандарты лечения детского ожирения

Минздрав России утвердил обновлённый стандарт медицинской помощи детям с ожирением, заменивший документ 2022 года: в перечень допустимых вмешательств включены бариатрические операции, скорректированы схемы лекарственной терапии и состав мультидисциплинарной команды специалистов.

Минздрав РФ утвердил новый стандарт оказания медицинской помощи детям с ожирением. Документ актуализирует подходы к лечению тяжёлых форм заболевания и расширяет арсенал доступных методов, сообщает Медвестник.

Впервые в перечень вмешательств включены бариатрические операции – продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование.

Обновлён и состав врачебной команды: к детскому эндокринологу, генетику и неврологу добавлены диетолог и оториноларинголог. В структуру помощи включены первичный приём педиатра в поликлинике, ежедневный осмотр детского хирурга в стационаре и первичная консультация эндокринолога. При этом диспансерные приёмы эндокринолога и комплекс лечебной физкультуры исключены из перечня обязательных мероприятий.

Корректировки коснулись и лекарственной терапии: увеличена рекомендуемая частота назначения орлистата и лираглутида, а также скорректированы средние курсовые дозы препаратов.

Новый стандарт является частью комплексной стратегии по борьбе с детским ожирением, реализуемой в России с января 2024 года. В работе задействованы 11 федеральных ведомств, ведущие медицинские исследовательские центры, региональные структуры и профильные общественные организации.