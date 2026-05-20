Врачи спасли пациента с разорванным сердцем

Новосибирские кардиохирурги успешно справились с уникальным хирургическим случаем. Они вернули к жизни пациента с разорванным сердцем и огромным "каменным мешком" в грудной клетке.

© Российская Газета

Историю 65-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа сами врачи называют "историей из области медицинской казуистики".

Более 13 лет назад мужчина перенес кардиохирургическую операцию по поводу аневризмы левого желудочка. С тех пор он не жаловался на здоровье. Однако недавно обнаружил, что на передней стенке грудной клетки у него появилось странное образование, пульсирующее в ритме сердца.

Но поскольку пенсионер чувствовал себя хорошо, то не спешил обращаться к врачам. Наоборот, занимался активными кардиотренировками.

"Когда на приеме в поликлинике проблема все-таки вскрылась, мужчину тут же доставили в кардиоцентр Сургута и запросили неотложную телемедицинскую консультацию со специалистами в Новосибирске, - рассказали в Центре Мешалкина. - Было очевидно, что так пульсировать может только само сердце!"

Пациента экстренно перевели в Новосибирск. Обследование показало, что после давней операции костные структуры грудины пациента срослись не полностью. И спустя столько лет у него вновь возникла аневризма, которая разорвалась.

Фото: Российская Газета

То, что происходило дальше, иначе как чудом не назовешь. Пациент не только не погиб, но и даже не узнал о произошедшем. Более того - продолжал тренироваться.

"Кровь удержали в сердце спайки, сформировавшиеся после операции, и крупный тромб, - пояснил заведующий кардиохирургическим отделением №2 Центра Мешалкина Максим Ляшенко. - В результате незаметно для всех в грудной клетке возник огромный мешок с 1,5 литрами крови. Со временем его стенки покрылись кальциевыми отложениями и стали каменистыми - так организм пытался укрепить их своими силами".

Однако, спустя время, часть ложной аневризмы "просочилась" наружу через сохранившийся дефект в грудной стенке. Она удерживалась только кожей на груди! Кардиохирурги говорят, что к смертельному кровотечению могла привести любая царапина.

Команда кардиохирургов и анестезиологов под руководством Максима Ляшенко разработала план уникальной операции. Сложнейшее хирургическое вмешательство длилось более пяти часов. Разрыв стенки левого желудочка закрыли синтетической заплатой. А абдоминальный хирург Максим Никитин заместил огромную полость ложной аневризмы собственными тканями сальника пациента.

На днях пенсионера выписали из Центра Мешалкина. Он успешно преодолел послеоперационный период и говорит, что чувствует себя отлично.