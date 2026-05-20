Онищенко указал на угрозу «болезни X»

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какая «болезнью X» будет способна вызвать пандемию.

«Новость... о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, так же очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус - от грызунов, Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных», - сказал Онищенко РИА Новости, комментируя возможную «болезнь X».

Напомним, ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что лихорадка Эбола не способна закрепиться на территории России, так как в стране отсутствуют необходимые для этого природные условия.