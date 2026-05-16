Врачи предупредили о смертельно опасном вирусе, убившем девушек за 12 часов

Три случая менингита среди молодёжи в британском городе вызвали срочную реакцию врачей. Это тот же штамм, который в марте убил двух студенток в Кенте за 12 часов. Медики подчёркивают, что менингит может развиться в течение нескольких часов после первых симптомов. Власти пока не планируют экстренной вакцинации, но сотни людей в Кенте уже получили прививки и антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции.

В результате вспышки менингита в Рединге погиб студент и ещё двое заболели, причём двое других находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Врачи опасаются, что это тот же штамм менингита В, который связан с несколькими смертями посетителей ночного клуба в Кентербери, где в марте 2026 погибли две студентки, включая 18-летнюю Джульетту Кенни, которую её семья охарактеризовала как «подтянутую, здоровую и сильную». Отец погибшей Майкл рассказал, что Джульетта храбро боролась в течение нескольких часов, и фантастический персонал больницы Национальной службы здравоохранения сражался за неё. Менингит забрал её менее чем через 12 часов.

Близким контактам были предложены профилактические антибиотики, в то время как Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подчеркнуло, что риск для широкой общественности остаётся низким, и оно работает с местными властями и партнёрами Национальной службы здравоохранения (NHS) после выявления трёх случаев менингококковой инфекции среди молодёжи в этом районе. По данным британской прессы, погибший студент учился в колледже Хенли в Оксфордшире. Клиника подтвердила, что активно связывается с теми, кто может быть в группе риска из-за тесного контакта со студенткой, но сотрудникам и студентам могут продолжать посещать колледж в обычном режиме, поскольку число подтверждённых случаев очень низкое и планов по экстренной вакцинации нет.

Консультант в области охраны здоровья Рэйчел Миркл заявила, хотя студенты и персонал, естественно, будут испытывать беспокойство, для распространения менингококкового менингита требуется очень тесный контакт, и крупные вспышки, редки.

Официальные лица в настоящее время работают над тем, чтобы сдержать ситуацию, предлагая консультации и антибиотики тем, кто больше всего подвержен риску. Эксперт Том Натт призвал людей быть внимательными к симптомам, предупредив, что менингит может очень быстро стать опасным для жизни, и ранняя диагностика имеет решающее значение. Терапевт Сюзанна Уайли объяснила, что при бактериальном менингите сепсис, шок и органная недостаточность могут развиться очень быстро, иногда в течение нескольких часов после появления первых симптомов, поэтому крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Она добавила, что наиболее распространённые признаки включают внезапную сильную головную боль, ригидность шеи, лихорадку, чувствительность к свету и общее недомогание с рвотой, но одним из ключевых тревожных сигналов, особенно при менингококковой инфекции, становится бледнеющая багровая сыпь или синякоподобная сыпь, которую можно проверить с помощью «стеклянного теста». Поясним: если лёгкое нажатие стакана на сыпь не приводит к её исчезновению, это считается неотложной медицинской помощью и требует немедленного вмешательства.