Росздравнадзор объяснил задержки поставок лекарств в аптеках

Задержки с поступлением лекарственных препаратов в аптеках в основном связаны с логистическими проблемами, стойкого отсутствия каких-либо лекарств в доступе на данный момент нет. Об этом сообщила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«На сегодняшний день мы не видим стойкой дефектуры какого-то определенного лекарственного препарата. Эти периодически появляющиеся информационные сообщения о том, что в каком-то субъекте не хватает определенного лекарственного препарата - причем, его, бывает, не хватает либо в стационарном сегменте, либо в аптечном - как правило, это связано только с логистическими цепочками», — сказала Самойлова.

Она отметила, что иногда возникают вопросы о том, что не отпускается лекарственный препарат или не продается препарат рецептурного отпуска в аптечном сегменте. Это может быть связано с тем, что данное лекарство подлежит обязательному применению только в условиях стационара. Такие препараты, по словам Самойловой, далеко не всегда могут быть доступны в аптеках.