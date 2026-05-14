В России создали программу, помогающую сохранить голос после операций

Пензенские ученые разработали компьютерную программу, которая помогает сохранить голос после хирургических операций.

Нередко в области шеи проводятся различные хирургические вмешательства: операции на сосудах шеи, щитовидной железе или шейном отделе позвоночника, затрагивающие гортань, трахею и глотку. Они несут определенные риски, в том числе частичную или полную потерю голоса из-за травмы или повреждения нервной системы в области шеи.

Разработчики ПГУ запатентовали три программы для ЭВМ для анализа и обработки речевых сигналов. Им удалось восполнить "пробелы" в предыдущих технических решениях. Кроме того, на их основе ученые хотят создать специализированное программное обеспечение с системой поддержки принятия врачебных решений. Оно поможет оперативно отследить изменения в голосе до и после операций и своевременно подобрать действенную реабилитацию для пациентов.

«В зависимости от габаритов голосовых связок и веса у каждого человека частота основного тона индивидуальна с определенным отклонением. Кроме того, значение частоты зависит и от функционального состояния связок. Поэтому важным было достоверно определить значение частоты колебания голосовых связок, чтобы понять, насколько нормотипично или патологически работает голосовой аппарат после хирургического вмешательства. Доктор посмотрит, если голос не поменялся или поменялся в допустимых значениях, — это норма. Если изменения вышли за предел, пациенту будет рекомендовано обратиться к узкому специалисту для реабилитации», — прокомментировал один из разработчиков программы доктор технических наук, директор Студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора исследований ПГУ Алан Алимурадов.

Программой пользоваться достаточно просто. Доктору нужно будет загрузить в компьютер речевые сигналы пациента до и после операции. После нескольких минут анализа на экране появится график, позволяющий отследить динамику речевого сигнала. Состояния голоса будут оцениваться до операции, после, через неделю и через три месяца. Программа определит участки вокализации речи, основные параметры и выдаст результат: как поменялся голос от исходного.