Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

Кардиолог Хорхе Короиши заявил, что некоторые признаки проблем с сердцем на протяжении долгого времени остаются незамеченными. В разговоре с изданием Metropoles он назвал семь симптомов, на которые обязательно необходимо обратить внимание.

Первым неочевидным признаком проблем с сердцем Короиши назвал чрезмерную усталость в течение дня. Второй симптом, который должен насторожить, — потоотделение без видимых причин. В-третьих, стоит пройти обследование, если появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, боль в животе и потеря аппетита. Среди других признаков врач выделил отеки конечностей, головокружения или обмороки, дискомфорт в груди и одышку.

Кардиолог Карлос Насименто добавил, что перечисленные симптомы многие люди зачастую списывают на другие состояния. Так, одышку они связывают с тревогой, а усталость — со стрессом. Здесь важно обратить внимание на постоянство этих симптомов и их прогрессирование, а также появление со временем все новых проблем со здоровьем, подчеркнул специалист.

