Кардиолог объяснил, как распознать опасные отеки

Отёки в ряде случаев сигнализируют о серьёзных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Как распознать опасные припухлости и на какие сопутствующие симптомы обратить внимание, в беседе с Life.ru рассказал терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.

При сердечной недостаточности кровообращение замедляется, кровь застаивается в венозной системе, а давление в сосудах повышается. В результате жидкость выходит из сосудистого русла в ткани — так формируются отёки.

По словам кардиолога, сердечные отёки обычно начинаются в области лодыжек и стоп. Особенно заметны они к концу дня. Если состояние прогрессирует, отёки поднимаются на голени, а в более тяжёлых случаях затрагивают живот, руки и даже лицо.

Вечтомов предупреждает, что отёки редко приходят одни. Следует насторожиться, если они сочетаются с одышкой при физической нагрузке или в положении лёжа, повышенной утомляемостью и слабостью, быстрым набором массы тела (именно за счёт накопления жидкости, а не жира).

Появление отёков может стать одним из первых сигналов нарушения работы сердца, подчеркнул врач.