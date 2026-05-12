Онищенко оценил угрозу ковида из Таиланда

У летучих мышей в Таиланде обнаружен новый штамм коронавируса. Угрожает ли он человечеству, оценил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи. В этом ничего удивительного нет, потому что мы знаем о 40 штаммах, но на самом деле их гораздо больше. Будем считать, что еще один добавился… Оснований для того, чтобы не пускать туда людей, абсолютно никаких нет. Но и беспечность, которая является нашей национальной чертой, тоже должна быть снижена», – сказал Онищенко РИА Новости.

Академик считает, что за новым штаммом будут наблюдать таиландские ученые. Пока случаев заражения им людей нет.

