Терапевт рассказал, о чем может говорить частое моргание

Привычка часто моргать может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.

По словам эксперта, с медицинской точки зрения учащённое моргание — это всегда сигнал, на который стоит обратить внимание. Специалист сравнила роговицу со сверхчувствительной линзой, нуждающейся в постоянном увлажнении.

В 90% случаев, как отметила Налимова, виновата банальная сухость глаз, вызванная долгим пребыванием перед экранами, сухим воздухом от кондиционеров, дымом или аллергией.

«Мы слишком много смотрим в экраны, забывая моргать, слёзная плёнка разрушается. Глаз «скрипит», мозг командует: "Моргай чаще, смажь поверхность!"», — пояснила врач.

Вторая группа причин связана с нарушением чёткости зрения. При скрытой близорукости или астигматизме человек бессознательно пытается проморгаться, чтобы на долю секунды улучшить фокус.

Самая тревожная причина, по словам специалиста, — неврология. Частое моргание может оказаться тиком (локальным спазмом мышцы глаза), особенно у детей, или блефароспазмом у взрослых — неконтролируемым зажмуриванием, требующим лечения у невролога.

Ирина Налимова предупреждает: если к морганию добавляются подёргивания щеки или рта, болезненность, светобоязнь или ощущение инородного тела, это может указывать на тяжёлую патологию. В таком случае, а также если симптом держится больше пары дней, необходимо срочно обратиться к офтальмологу.