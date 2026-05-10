Как защитить себя от норовируса
Пока весь мир следит за развитием ситуации с распространением хантавируса штамма Andes (сегодня, 10 мая, должна состояться эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius), стало известно еще об одной вспышке инфекции на круизном судне. Как сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 100 пассажиров и членов экипажа лайнера Caribbean Princess заразились норовирусом.
Первые случаи были зафиксированы три дня назад, 7 мая 2026 года. Сразу же сообщалось, что симптомы проявились у 102 пассажиров и 13 членов экипажа, всего же на борту находится 3116 пассажиров и 1131 член экипажа.
Норовирус не столь опасен, как Andеs, но инфекция неприятная - развивается острый гастроэнтерит (воспаление слизистой желудка и кишечника), главные проявления - диарея и рвота. Компания Princess Cruises, организующая многодневные океанические туры, усилила очистку и дезинфекцию, изолировала больных и сотрудничает с CDC для проведения расследования и контроля распространения инфекции.
Завтра лайнер должен завершить 13-дневный круиз. Он вышел из Порт-Эверглейдс (Флорида) 28 апреля и по плану прибывает в Порт-Канаверал в том же штате. За почти две недели круиза пассажиры судна побывали на Багамах, посетили острова Карибского бассейна (Аруба, Кюрасао, Бонайре) и Большие Антильские острова. Несмотря на вспышку, лайнер продолжил следование по маршруту, по состоянию на 10 мая он находится у северного побережья Доминиканской Республики. Сообщается, что по прибытии в порт назначения судно пройдет полную очистку и дезинфекцию перед следующим рейсом.
Что представляет собой норовирус и насколько он опасен?
Норовирус поражает пищеварительную систему, вызывая острый гастроэнтерит (воспаление слизистой желудка и кишечника). Как уточняют в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, именно эта инфекция становится наиболее частой причиной вспышек диареи на круизных судах, хотя составляет лишь около 1% от всех случаев инфекционных заболеваний в Штатах.
Основные симптомы - тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда субфебрильная температура, головная и мышечная боль. Симптомы обычно длятся один-три дня. Вакцины и специфического лекарства нет, лечение - поддерживающее. Главное правило - предотвратить обезвоживание, постоянно восполняя у пациентов потерю жидкости.
Главная особенность норовируса заключается в том, что очень заразный патоген, он легко распространяется при контакте с инфицированным человеком, употреблении зараженной пищи/воды, а также через прикосновения к загрязненным поверхностям.
Насколько это опасно? Инфекция обычно протекает в виде заболевания легкой или средней степени тяжести. Основная опасность - обезвоживание, особенно велик риск для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Специфического лечения не существует, терапия направлена на восполнение потери жидкости. Большинство людей полностью выздоравливают через несколько дней.
Компетентно
Как защититься от норовируса?
На этот вопрос в рамках проекта "Санпросвет" ответила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Норовирусная инфекция протекает с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции: тошнотой, рвотой, диареей, лихорадкой, иногда отмечаются катаральные симптомы (небольшая боль в горле, покашливание).
Источник инфекции - больной человек, причем носителем норовируса может быть и зараженный без проявления болезни. Инкубационный период - от нескольких часов до двух суток.
Инфекция передается пищевым путем - через употребление термически необработанной пищи (мороженое, свежие овощи, зелень, морепродукты), приготовленной без соблюдения санитарно-гигиенических правил, например, немытыми руками. Также источником заражения может стать вода из плохо обработанных кулеров или водопроводная вода. Заразиться легко можно и во время купания в загрязненном водоеме (например, в бассейне, если он не проходит достаточную санобработку).
Следует отметить, что вирус легче всего передается при низкой температуре и высокой влажности, поэтому заболеть можно не только в теплое время года - регистрируются и зимние вспышки инфекции.
Само заболевание обычно протекает быстротечно - за один-пять дней симптомы проходят. Но надо учесть: после исчезновения клинических симптомов реконвалесцент (выздоровевший человек) может с фекалиями выделять вирус еще в течение месяца.
Справка "РГ"
Основные рекомендации по профилактике:
- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;
- тщательно соблюдать гигиену рук; мыть руки перед едой, после туалета, перед курением;
- покупать продукты и напитки только в официальных местах торговли; не использовать лед (в недорогих кафе часто замораживают некипяченую воду);
- купаться и плавать только в разрешенных местах, стараться не заглатывать воду во время купания.