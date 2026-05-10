Как защитить себя от норовируса

Пока весь мир следит за развитием ситуации с распространением хантавируса штамма Andes (сегодня, 10 мая, должна состояться эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius), стало известно еще об одной вспышке инфекции на круизном судне. Как сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 100 пассажиров и членов экипажа лайнера Caribbean Princess заразились норовирусом.

Первые случаи были зафиксированы три дня назад, 7 мая 2026 года. Сразу же сообщалось, что симптомы проявились у 102 пассажиров и 13 членов экипажа, всего же на борту находится 3116 пассажиров и 1131 член экипажа.

Норовирус не столь опасен, как Andеs, но инфекция неприятная - развивается острый гастроэнтерит (воспаление слизистой желудка и кишечника), главные проявления - диарея и рвота. Компания Princess Cruises, организующая многодневные океанические туры, усилила очистку и дезинфекцию, изолировала больных и сотрудничает с CDC для проведения расследования и контроля распространения инфекции.

Завтра лайнер должен завершить 13-дневный круиз. Он вышел из Порт-Эверглейдс (Флорида) 28 апреля и по плану прибывает в Порт-Канаверал в том же штате. За почти две недели круиза пассажиры судна побывали на Багамах, посетили острова Карибского бассейна (Аруба, Кюрасао, Бонайре) и Большие Антильские острова. Несмотря на вспышку, лайнер продолжил следование по маршруту, по состоянию на 10 мая он находится у северного побережья Доминиканской Республики. Сообщается, что по прибытии в порт назначения судно пройдет полную очистку и дезинфекцию перед следующим рейсом.

Что представляет собой норовирус и насколько он опасен?

Норовирус поражает пищеварительную систему, вызывая острый гастроэнтерит (воспаление слизистой желудка и кишечника). Как уточняют в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, именно эта инфекция становится наиболее частой причиной вспышек диареи на круизных судах, хотя составляет лишь около 1% от всех случаев инфекционных заболеваний в Штатах.

Основные симптомы - тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда субфебрильная температура, головная и мышечная боль. Симптомы обычно длятся один-три дня. Вакцины и специфического лекарства нет, лечение - поддерживающее. Главное правило - предотвратить обезвоживание, постоянно восполняя у пациентов потерю жидкости.

Главная особенность норовируса заключается в том, что очень заразный патоген, он легко распространяется при контакте с инфицированным человеком, употреблении зараженной пищи/воды, а также через прикосновения к загрязненным поверхностям.

Насколько это опасно? Инфекция обычно протекает в виде заболевания легкой или средней степени тяжести. Основная опасность - обезвоживание, особенно велик риск для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Специфического лечения не существует, терапия направлена на восполнение потери жидкости. Большинство людей полностью выздоравливают через несколько дней.

Компетентно

Как защититься от норовируса?

На этот вопрос в рамках проекта "Санпросвет" ответила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Норовирусная инфекция протекает с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции: тошнотой, рвотой, диареей, лихорадкой, иногда отмечаются катаральные симптомы (небольшая боль в горле, покашливание).

Источник инфекции - больной человек, причем носителем норовируса может быть и зараженный без проявления болезни. Инкубационный период - от нескольких часов до двух суток.

Инфекция передается пищевым путем - через употребление термически необработанной пищи (мороженое, свежие овощи, зелень, морепродукты), приготовленной без соблюдения санитарно-гигиенических правил, например, немытыми руками. Также источником заражения может стать вода из плохо обработанных кулеров или водопроводная вода. Заразиться легко можно и во время купания в загрязненном водоеме (например, в бассейне, если он не проходит достаточную санобработку).

Следует отметить, что вирус легче всего передается при низкой температуре и высокой влажности, поэтому заболеть можно не только в теплое время года - регистрируются и зимние вспышки инфекции.

Само заболевание обычно протекает быстротечно - за один-пять дней симптомы проходят. Но надо учесть: после исчезновения клинических симптомов реконвалесцент (выздоровевший человек) может с фекалиями выделять вирус еще в течение месяца.

Справка "РГ"

Основные рекомендации по профилактике: