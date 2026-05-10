Роспотребнадзор рассказал о «щите» против хантавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готова к оперативному выявлению хантавируса Андес в случае завоза в страну. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© Мослента

Там заверили, что комплекс соответствующих мероприятий отработан, всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

«В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному реагированию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.