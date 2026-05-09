Сможет ли хантавирус передаваться от человека к человеку

Гинцбург: Хантавирус может стать заразным
Хантавирус накапливает различные мутации, из-за чего в какой-то момент произойдет перелом и начнется передача вируса от человека к человеку.
Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, "хантавирус - это РНК-содержащий вирус", который в результате мутаций может обрести более высокий уровень устойчивости в воздухе и начать распространяться на более дальние расстояния.
Подчеркивается, что хантавирус Андес, который поражает легкие человека и сердце, встречается в основном в Северной и Южной Америке.
В России в определенных природных очагах циркулируют только серотипы хантавирусов.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцины от этого вируса нет.