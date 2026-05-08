Как изменится медицина через 15 лет

Медицина через 15 лет: врач не исчезнет — но станет совсем другим
Искусственный интеллект уже диагностирует ряд онкологических заболеваний точнее многих специалистов. Носимые устройства фиксируют нарушения ритма раньше, чем их почувствует сам человек. Приложения определяют состав блюда по фотографии. Возникает закономерный вопрос: зачем вообще нужен врач?
Александр Орлов — кардиолог, кандидат медицинских наук, идеолог сети Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, член Академии функциональной медицины США — отвечает без колебаний: нужен. Но принципиально другой.
«Парадигма «за моё здоровье отвечает участковый терапевт» уйдёт — система не справится с объёмом персонализированных задач. Придёт понимание: это моя ответственность, мои данные, мой выбор. Главным участником процесса станет сам пациент».
Орлов описывает медицину, к которой мы движемся. Носимые устройства обеспечивают непрерывную объективную картину. ИИ анализирует этот массив данных и сигнализирует раньше, чем симптом стал заметен. Врач интерпретирует и принимает решения — его роль не исчезает, а трансформируется: из человека, ставящего диагнозы, он становится тем, кто управляет системой данных и выстраивает персональную стратегию на годы вперёд.
Инфраструктура для этого уже формируется. Единый государственный реестр медицинских данных в России работает: информация из частных и государственных клиник передаётся через защищённые каналы Минздрава, доступна через Госуслуги. Это фундамент, поверх которого будет строиться медицина будущего.
ИИ здесь — не замена врача, а решение задачи, с которой врач физически не справится: обработка непрерывного потока данных от каждого пациента каждый день. Нужен тот, кто вывесит красный флажок — причём не врачу, а самому человеку: «Обратите внимание. Разберитесь, почему».
Что касается главных болезней современности — Орлов убеждён: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания как ключевые причины смерти будут в значительной мере решены. В их основе лежат одни и те же механизмы — скрытое хроническое воспаление, нарушения на клеточном уровне, — и наука к ним неуклонно приближается. На первый план выйдут другие проблемы.
«Морально-этические. Я совершенно серьёзно. Долголетие хорошо тогда, когда вокруг тебя есть люди. Возникнут вопросы, которые медицина не решает: как выстраивать пенсионные системы, если люди работают до 90 лет? Как строить общество, в котором четыре поколения одновременно живут активной жизнью?»
Задача медицины — конкретная и ограниченная: обеспечить человеку здоровое долголетие. Что с этим долголетием делать — это уже вопрос к обществу, философам и государству. И это, говорит Орлов, хорошая новость: значит, медицина свою работу сделает.