Онколог назвал неожиданные факторы риска рака груди

Некоторые женщины подвержены повышенному риску раннего развития рака молочной железы.

Об этом врач-онколог, маммолог и дерматолог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил в интервью NEWS.ru. По его словам, в первую очередь речь идёт о пациентках с генетической предрасположенностью.

«Наследуемые формы заболевания, связанные с определёнными мутациями генов, – генетическая предрасположенность, вызывающая опухоли молочных желёз и яичников, – уточнил врач. – В этом случае болезнь может проявиться раньше».

Как правило, первые признаки рака молочной железы у таких женщин выявляют в возрасте от 30 до 50 лет – им особенно важен своевременный скрининг, начиная с молодых лет.

Кроме наследственности, есть и другие факторы риска, добавил Черемушкин. Так, увеличивают риски рака молочной железы раннее или, напротив, позднее начало менструального цикла, а также отсутствие кормления грудью, гормональные нарушения и длительные воспалительные процессы.

Для женщин из групп риска врач рекомендует регулярно проходить обследования, вести здоровый образ жизни, планировать беременность и лактацию в соответствии с физиологическими нормами.

«В отдельных случаях в качестве профилактики может рассматриваться хирургическое удаление потенциально опасных зон», – резюмировал онколог.

