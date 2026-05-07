В России медики спасли гражданина Китая с инфарктом

Медики больницы города Находки Приморского края спасли жизнь гражданина Китайской народной Республики, который перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В Находкинскую городскую больницу был доставлен 35-летний гражданин Китая, который поступил с инфарктом. Мужчина более четырех часов испытывал боль в груди до того, как обратился за медицинской помощью.

В стационаре состояние пациента резко ухудшилось из-за опасного нарушения сердечного ритма. Врачи незамедлительно провели реанимационные мероприятия и использовали дефибриллятор для восстановления сердечной деятельности.

После тщательного обследования выяснилось, что одна из коронарных артерий была почти полностью заблокирована тромбом. Это значительно повышало риск повреждения сердечной мышцы и требовало срочного вмешательства.

Операция была выполнена в экстренном порядке: специалисты восстановили кровоток и предотвратили серьезные последствия инфаркта. Через десять дней после операции пациент был выписан из больницы и продолжает реабилитацию.