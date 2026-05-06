Перечислены ранние симптомы болезни Бехтерева

6 мая отмечается Всемирный день борьбы с анкилозирующим спондилитом, или болезнью Бехтерева. Чем опасно это заболевание и как распознать первые симптомы, рассказала врач-ревматолог Наталья Степанова.

Болезнь Бехтерева — воспалительное заболевание позвоночника и суставов, при котором иммунная система атакует собственные ткани, что со временем приводит к окостенению связок и сращиванию позвонков. Начинается болезнь незаметно и часто маскируется под "обычный остеохондроз" или последствия сидячего образа жизни. Чем раньше распознать первые признаки, тем больше шансов сохранить нормальную подвижность.

По словам эксперта, болезнь Бехтерева часто появляется в молодом возрасте (до 40 лет). Человек чувствует боль в спине, которая длится месяцами, усиливается в состоянии покоя и ночью, но заметно облегчается при движении и после разминки. Один из самых ранних характерных симптомов — утренняя скованность в пояснице и крестце, которая проходит после горячего душа или зарядки. Со временем человек замечает, что ему все труднее наклоняться и поворачиваться.

Эксперт назвала и более необычные первые симптомы. Например, продолжительная боль в пятках, из-за чего ходить и стоять становится почти невозможным. Также сигналом могут послужить частые воспаления глаз: покраснение, боль, светобоязнь и ухудшение зрения на один глаз. У некоторых пациентов появляются чувство сжатия грудной клетки, боль при глубоком вдохе, кашле или чихании, необъяснимая усталость и потеря веса. Иногда болезнь Бехтерева проявляется гнойничковой сыпью, которую можно принять за обычные прыщи. Очень часто болезнь связана с псориазом, длительное течение которого повышает риск развития воспаления в позвоночнике.

«По мере прогрессирования формируются характерные изменения осанки: усиленная сутулость, ограничение подвижности позвоночника, "поза просителя" при выраженном сгибании вперед или, наоборот, выпрямление всех изгибов ("поза гордеца")», — уточнила врач-ревматолог в беседе с Life.ru.

В тяжелых случаях болезнь Бехтерева приводит к остеопорозу, переломам позвонков, поражению сердца, сосудов, легких и почек. Возможно развитие редкого опасного "синдрома конского хвоста", проявляющегося в боли и онемении в ногах, а также недержании мочи и стула. Однако раннее обращение к ревматологу позволит своевременно начать лечение и избежать необратимых последствий.

